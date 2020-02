Latina: fermati due giovani ma parenti aggrediscono poliziotti, un arresto

- La polizia ferma due giovani in auto per un controllo, li porta in Questura per gli accertamenti ma arrivano i parenti e aggrediscono uno degli agenti. E' successo ieri sera a Latina, quando una volante della polizia ha fermato due giovani del posto portandoli in commissariato per un controllo. Secondo quando si apprende, i due sarebbero "contigui ad un noto clan autoctono". Quando la notizia è arrivata ai parenti dei giovani, all'entrata del commissariato di via Murri, si è formato un capannello di familiari che hanno protestato nei confronti degli agenti. Dal capannello di persone un uomo 26 anni, con precedenti di vario genere, senza alcun motivo ha sferrato un violento pugno al volto di uno dei poliziotti. A seguito del colpo ricevuto, l'agente di polizia ha riportato una lesione al labbro superiore che ha richiesto tre punti di sutura, mentre l'aggressore è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto per il reato di resistenza e lesioni aggravate a Pubblico ufficiale. (Rer)