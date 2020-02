Governo: Meloni, penso abbia vita ragionevolmente breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che abbia vita ragionevolmente breve perché il potere è un collante efficace, ma quando non hai visione, gioco di squadra, idee non ce la puoi fare a affrontare le intemperie". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arrivando a una cena del partito a Milano . "Le scene che stiamo vendendo sono avvilenti per l’Italia, penso che se queste persone avessero un minimo di dignità avrebbero già rassegnato le loro dimissioni, ma ne difettano. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro per tornare a libere elezioni" ha concluso Meloni. (Rem)