Afghanistan: Usa raggiungono accordo di tregua con i talebani per porre fine a scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo di tregua con i talebani per porre fine agli scontri in Afghanistan: la decisione potrebbe portare verso l’inizio del ritiro dell’esercito statunitense dal Paese dopo quasi venti anni. Lo scrive la stampa statunitense citando fonti vicine alla trattative. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva già annunciato che Washington era molto vicina alla firma di un accordo con i talebani. "Siamo molto vicini, è ora di portare i nostri soldati a casa", aveva detto Trump. Non si tratta di una contrattazione facile: le discussioni con i talebani erano già state interrotte lo scorso settembre. Il documento che stanno studiando le due parti prevede la “riduzione della violenza” per sette giorni il tutto il paese. Poi si prevede entro dieci giorni un incontro con le due parti (talebani e governo afghano) per definire i termini della pace.(Was)