Brasile: numero di omicidi diminuito del 19 per cento nel 2019

- Nel 2019 il numero di omicidi in Brasile è diminuito del 19 per cento rispetto all'anno precedente. Secondo le informazioni ottenute nei 27 stati brasiliani dal portale "G1" si tratta del livello più basso in poco più di un decennio. Per tutto il 2019, nel Paese sono stati registrati 41.635 omicidi rispetto ai 51.558 del 2018. Questo è il numero più basso di omicidi registrati nel paese da quando il Forum brasiliano di pubblica sicurezza ha iniziato a raccogliere dati nel 2007. Tuttavia, nell'ultimo trimestre dell'anno il calo non è stato così pronunciato come negli altri mesi. Infatti, i dati mostrano che nove stati hanno segnato un aumento del tasso di omicidi tra i mesi di ottobre e dicembre. Questi dati, che vengono raccolti mensilmente, fanno parte del controllo sui casi di violenza fatto dal portale "G1" gestito in collaborazione con il Centro studi sulla violenza dell'università di San Paolo e il Forum di pubblica sicurezza. (Brb)