Canada-Iran: Trudeau chiede a Zarif indagine indipendente su disastro aereo ucraino

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha dichiarato che ha ricordato in modo chiaro al ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, che si deve condurre una indagine completa e indipendente sull'abbattimento di un aereo passeggeri ucraino avvenuta a gennaio, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Teheran. “La promessa che ho fatto ai canadesi è stata quella di trovare le risposte per loro e garantire che l'Iran conducesse un'indagine completa con la comunità internazionale (...) e trovare le persone responsabili e questo è il mio obiettivo”, ha detto Trudeau. L'Iran ha respinto la richiesta di Trudeau di inviare i dati registrati dalla "scatola nera" dell'aereo all'estero per farli decodificare. Trudeau ha tuttavia affermato di aver ripetuto quella richiesta venerdì a Zarif. Molti dei 176 morti nel disastro aereo erano iraniani con doppia cittadinanza, che tuttavia non è riconosciuta dall'Iran. Il Canada aveva 57 cittadini a bordo. Il volo è stato abbattuto da due razzi dell’esercito iraniano. (Res)