Usa-Iraq: segretario di Stato Pompeo incontra premier Kurdistan iracheno Barzani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha incontrato il primo ministro del governo regionale del Kurdistan iracheno (Krg), Masrour Barzani, a margine della Conferenza sulla sicurezza globale di Monaco, in Germania. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa. Pompeo ha ringraziato Barzani per la sua collaborazione con gli Stati Uniti e per l'impegno del Krg nella sicurezza delle strutture e del personale degli Stati Uniti nella regione del Kurdistan. Il segretario Usa ha ribadito il costante impegno degli Stati Uniti per arrivare ad avere un Iraq forte, sovrano e prospero. Pompeo ha poi sottolineato la necessità per il governo iracheno di attuare riforme che affrontino le richieste dei cittadini che protestano e forniscano a tutti gli iracheni una vita dignitosa, prospera e sicura. Il segretario e il primo ministro hanno concordato sulla necessità di una cooperazione stretta e costante tra gli Stati Uniti e il Krg.(Was)