Brasile: Bolsonaro nomina un ammiraglio come sottosegretario per gli Affari strategici (2)

- Tra le funzioni del Sae C'è quella di assistere la presidenza della Repubblica nella definizione di strategie per la formulazione di politiche pubbliche a lungo termine. La segreteria aveva lo status di ministero già nel governo Dilma Rousseff. La nomina di Viana Rocha, ammiraglio della marina militare fino ad oggi responsabile del primo distretto navale, porta al licenziamento del suo predecessore, il funzionario Bruno Grossi. L'ammiraglio Rocha è il terzo segretario per gli affari strategici dall'inizio del governo Bolsonaro, nel gennaio 2019. Prima di lui e de Grossi, il segretariato era comandato dal generale Maynard Marques de Santa Rosa, che si è dimesso a novembre dello scorso anno. Bolsonaro stava già considerando di nominare Rocha per un ruolo al Planalto. (Brb)