Usa: caso Stone, avvocati chiedono di rifare il processo

- Gli avvocati della difesa di Roger Stone hanno chiesto un nuovo processo per l’ex consigliere e amico del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accusato di aver mentito davanti al Congresso e di aver minacciato un testimone. La richiesta arriva a un giorno dalla dichiarazione di Trump che ha parlato di “un pregiudizio significativo” dei giudici nei confronti di Stone. La mozione legale presentata dagli avvocati potrebbe ritardare la data della condanna di Stone che è attesa per il 20 febbraio. Stone potrebbe rischiare dai sette ai nove anni di carcere. Negli giorni scorsi tutti i giudici che avevano lavorato al caso si erano dimessi, dopo che il dipartimento di Giustizia aveva chiesto una diminuzione degli anni previsti per Stone. (Was)