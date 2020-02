Terremoto: Lega, pensano a nomine ma ignorano terremotati

- Il senatore Paolo Arrigoni, commissario della Lega nelle Marche, afferma che "non c'è due senza tre. Dopo i disastri dei primi due, il Partito democratico piazza il suo terzo commissario alla ricostruzione grazie al Movimento cinque stelle che si cala le braghe. In nome di miliardi da spartire per gli appalti si continuano a ignorare i terremotati e i loro reali problemi". (Rin)