Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE-Inaugurazione a Latina della nuova area giochi di via Virgilio, nel quartiere Villaggio Trieste. (ore 11:30)- Manifestazione promossa dal M5s contro i vitalizi. Piazza Santi Apostoli, a Roma. (ore 14)-A Cerveteri cerimonia inaugurale per il progetto “Etruria Meridionale - Città della Cultura della Regione Lazio 2020”. L’iniziativa, prenderà il via con una conferenza stampa di presentazione a Palazzo Ruspoli di Cerveteri, che si sposterà poi su Piazza Santa Maria, con gli amministratori e i cittadini dei quattro comuni: Santa Marinella, Tolfa, Allumiere e il capofila Cerveteri. (ore 16)-Manifestazione a Pomezia promossa dall’Anpi con le parole chiave dell'antifascismo, dell'antirazzismo e dell'accoglienza per rispondere a quanto accaduto in città. Piazza Indipendenza. (ore 16:30) (Rer)