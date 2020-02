Usa: avvocato Michael Avenatti condannato per aver tentato di estorcere Nike

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michael Avenatti, l'avvocato diventato famoso per aver rappresentato l'attrice porno Stormy Daniels che sostiene di essere stata amante del presidente Usa Donald Trump e di aver ricevuto soldi in cambio del silenzio, è stato dichiarato colpevole di tentata estorsione a Nike. Secondo i giudici l'avvocato ha chiesto pagamenti per 25 milioni di dollari, minacciando di diffondere informazioni dannose sul colosso dell'abbigliamento sportivo. I pubblici ministeri hanno dichiarato che all'epoca Avenatti aveva debiti per oltre 11 milioni di dollari. L'avvocato difensore di Avenatti ha detto ai giornalisti che farà appello. Oltre al processo di estorsione, Avenatti affronta anche un processo a New York con l'accusa di aver truffato Daniels sui proventi del suo libro e un processo a Los Angeles con l'accusa di aver truffato clienti per altri milioni di dollari. (Was)