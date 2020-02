Brasile: ministro Agricoltura, "in Unione europea campagna" contro il paese

- Il ministro dell'Agricoltura, Tereza Cristina Dias, ha dichiarato che nell'Unione europea esiste "una chiara campagna contro" i prodotti agricoli provenienti dal Brasile. Secondo il ministro, non ci sono ragioni, siano esse ambientali o sanitarie, per boicottare o vietare l'acquisto di alimenti prodotti nel paese. "Ci guardano sempre con la lente d'ingrandimento, ma è non è null'altro che protezionismo. Dobbiamo stare molto attenti a fare in modo che non trovino motivi per punire Brasile", ha detto il ministro in un evento di esportatori a Brasilia, sottolineando che la campagna è "a causa delle nostre dimensioni e delle nostre possibilità di espansione", ha aggiunto Tereza Cristina Dias. (segue) (Brb)