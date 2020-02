Regionali: Meloni, rivendicazioni legittime, ma importante mantenere patti

- "Io penso che mantenere i patti sia importante in una squadra che vuole funzionare. Le rivendicazioni sono tutte legittime è anche abbastanza normale che ci siano, però alla fine le squadre funzionano quando ci si può fidare l'uno dell'altro io non ho ragione di non fidarmi dei miei alleati". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a arrivando a una cena di partito a Milano parlando con i giornalisti che le hanno chiesto dei nomi dei candidati del centro destra alle prossime elezioni. "Mi fido e penso che troveremo una soluzione che non imponga di rivedere dei patti che sono stati sottoscritti e condivisi senza che tutti siano d'accordo" ha concluso Meloni.(Rem)