Milano: Meloni, stiamo ragionando su nomi, ma favorevole anche a primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento stiamo già ragionando su alcune figure, però Milano è una città che merita tanto e penso che possa avere molto di più". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni arrivando a una cena di partito con duemila persone a Milano rispondendo ai giornalisti che le hanno chiesto se a Milano si faranno le primarie per individuare il nome del candidato sindaco per le amministrative del 2021. "Io - ha proseguito Meloni - sono sempre favorevole al meccanismo delle primarie, ciò non toglie che se anche non si facessero c’è una coalizione che decide, non un partito all’interno della coalizione. Così ha sempre funzionato e continuerà a funzionare". "Se si volessero fare le primarie io sarei assolutamente favorevole, se invece c’è una figura o una personalità che, secondo il punto di vista di tutti, può agevolmente rappresentare la nostra proposta, ancora meglio" ha concluso Meloni. (Rem)