Ue: Sassoli, proposta su bilancio pluriennale è lontana da reali necessità

- La proposta del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per il prossimo quadro finanziario pluriennale è lontana dalle reali necessità. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Ringrazio il presidente Charles Michel per il lavoro che ha svolto, ma certamente la proposta che ha presentato oggi per il futuro Qfp è molto lontana dalle reali necessità per finanziare adeguatamente i vecchi e i nuovi programmi dell'Unione europea. Siamo a cifre che non si discostano dalla proposta della presidenza finlandese sulle quali il Parlamento europeo si è già espresso con chiarezza e a larghissima maggioranza", ha dichiarato Sassoli. "E' una proposta che contraddice le proclamate ambizioni su tre priorità che gli Stati membri, non il Parlamento, hanno posto al centro della loro azione: il clima, il digitale e la dimensione geopolitica. E' una proposta che rischia di lasciare indietro l'Europa non solo rispetto ai suoi propri obiettivi, ma anche ad altri attori sulla scena internazionale come la Cina e gli Stati Uniti", ha aggiunto. (segue) (Beb)