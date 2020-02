Governo: riunione a palazzo Chigi, avanti con il Family act

- Si è svolto questo pomeriggio, nella Biblioteca di palazzo Chigi, si legge in una nota, "il tavolo di maggioranza sul Family act, nel quale è stata esaminata la prima bozza del disegno di legge collegato alla legge di Bilancio. Il tavolo, convocato dal ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, ha visto la partecipazione, per il governo, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, del sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani e di un delegato del ministro per le Politiche giovanili e Sport Vincenzo Spadafora. Nella riunione - continua la nota - si è ribadita piena convergenza sull'intenzione, già espressa dal presidente Conte, di un impegno fattivo che il governo e le forze di maggioranza metteranno in campo per investire nelle famiglie, sostenerle nel ruolo educativo e sociale e contrastare la denatalità". (Com)