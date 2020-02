Perù: due anni di prigione preventiva per ex sindaco di Lima (3)

- Lo scandalo Odebrecht ha coinvolto diversi esponenti politici di primo piano in Perù; paese che ha stretto un accordo di cooperazione giudiziaria con il team di procuratori brasiliano dell'operazione Lava Jato. La compagnia è accusata di avere pagato tangenti a funzionari di alto livello in diversi paesi dell’America latina per aggiudicarsi almeno 100 progetti di infrastrutture pubbliche, per un totale di quasi 12 miliardi di dollari di profitti. Il gigante delle costruzioni brasiliano ha ammesso nel 2016, durante un'azione legale negli Usa, di aver pagato tangenti in Perù per 29 milioni di dollari tra il 2005 e il 2014. (segue) (Brb)