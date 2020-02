Perù: due anni di prigione preventiva per ex sindaco di Lima (4)

- Lo scandalo ha coinvolto ben quattro ex quattro ex presidenti peruviani: Alejandro Toledo, capo dello stato tra il 2001 e il 2006, arrestato negli Stati Uniti e in attesa di una possibile estradizione. La procura ha quindi chiesto venti anni di carcere a Ollanta Humala e 26 anni alla moglie, Nadine Heredia, per indagini condotte su presunti finanziamenti illeciti versati dalla multinazionale brasiliana alle campagne presidenziali del Partito nazionalista (Pnp). Nel dossier Odebrecht è finito anche l'ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, ritenuto responsabile di aver riciclato circa 100 mila dollari legati agli appalti irregolari per la costruzione della autostrada interoceanica Perù-Brasile e del progetto di irrigazione Olmos. C'è poi il caso di Alan Garcia, morto suicida mercoledì 17 aprile, dopo essersi inflitto un colpo di pistola alla testa. Una decisione presa poco dopo aver accolto in casa funzionari della polizia che stavano eseguendo un ordine d'arresto nel quadro dell’inchiesta legata al "caso Odebrecht". (Brb)