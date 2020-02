Brasile: governo chiede condanna internazionale contro arresto zio di Guaidò

- Il ministero degli Esteri brasiliano ha condannato le violenze sofferte lo scorso martedì dal autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, e dal suo entourage, in occasione del suo rientro in patria dopo un tour internazionale. "Il Brasile ripudia gli atti di intimidazione e violenza perpetrati dal regime di Nicolás Maduro all'aeroporto di Caracas in occasione del ritorno del presidente in carica Juan Guaidó in Venezuela l'11 febbraio ed esprime preoccupazione per l'arresto del membro della famiglia del presidente", dichiara il ministero in una nota pubblicata su Twitter. Il leader dell'opposizione Juan Guaidó era tornato in Venezuela lo scorso 11 febbraio dopo un tour internazionale durato 23 giorni. (segue) (Brb)