Brasile: governo chiede condanna internazionale contro arresto zio di Guaidò (4)

- Si parla quindi di un contatto telefonico con un "Charles" identificato come agente del servizio segreto degli Stati uniti e di un telecomando al cui interno era stato nascosta una memoria digitale contenente un documento in inglese "il cui contenuto non sono autorizzato a divulgare", ha detto il presidente dell'Anc alludendo comunque a informazioni su "un'operazione contro il Venezuela". Il funzionario ha quindi anticipato che il governo aprirà una indagine contro la compagnia aerea portoghese, per una presunta mancata applicazione delle norme internazionali di sicurezza sull'aeronautica civile. Al tempo stesso, Cabello accusa l'ambasciatore a Caracas, Carlos Sousa Amaro di interferire negli affari interni del paese, intercedendo a favore dell'inquisito. Il ministro degli Esteri del Portogallo, Augusto Santos Silva, ha definito "senza alcun senso" le accuse, mentre Lisbona prometteva comunque una indagine interna sui fatti. (segue) (Brb)