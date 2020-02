Brasile: governo chiede condanna internazionale contro arresto zio di Guaidò (5)

- "L'accusa diretta dal presidente dell'Anc al governo portoghese e all'ambasciatore portoghese, non ha nessun senso. Il governo portoghese, né per azione, né per omissione è intervenuto in Venezuela per altro che non fosse facilitare il dialogo politico tra le forze che si confrontano nel paese", ha detto il titolare della diplomazia portoghese da Nuova Dehli, dove si trova per accompagnare il presidente Marcelo Rebelo de Sousa, in visita ufficiale. Il Portogallo si augura che "questo piccolo incidente possa essere rapidamente risolto", ha aggiunto Silva. (Brb)