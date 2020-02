Milano: travolto su strisce da motociclista pirata, ferito bimbo di 4 anni

- Un bambino di 4 anni è stato travolto da una moto pirata mentre stava attraversando le strisce pedonali insieme al papà. L’incidente è avvenuto in via San Gottardo all’incrocio con via Gentilino poco prima delle 18.20. Secondo quanto riferito dall'Areu il piccolo è stato trasportato in codice giallo dal 118 alla clinica De Marchi dove è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto sono al lavoro gli agenti della polizia locali per i rilievi del caso. Il motociclista, su cui sono in corso le ricerche, dopo aver investito il bimbo è fuggito senza prestare soccorso. (Rem)