Roma: Comune e Acea rinnovano illuminazione Basilica Santa Maria Maggiore (2)

- È stata ripristinata, inoltre, anche l'illuminazione della loggia dei mosaici e del portico inferiore. I lavori, durati complessivamente dieci giorni, hanno richiesto l'impiego di mezzi speciali per il raggiungimento delle vette più elevate della Basilica, ricorrendo ad un'autogru con piattaforma elevabile fino a 70 metri di altezza, essendo il campanile di Santa Maria Maggiore il più alto di Roma. Per la prima volta, infine, è stata illuminata la statua in bronzo della Vergine con bambino posta sulla sommità della cosiddetta Colonna della Pace, situata al centro della piazza davanti alla Basilica. Per la Sindaca Virginia Raggi, con la rinnovata illuminazione della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore "si inserisce un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Capitale. Un lavoro che Roma Capitale ha avviato e porta avanti con successo grazie all'impegno di Acea e ad un virtuoso gioco di squadra. La nuova luce, oltre ad esaltarne la bellezza, rende ancora più emozionante e suggestiva la scoperta dei luoghi e dei monumenti simbolo della città, che romani e turisti potranno godere ed apprezzare anche di notte. Si tratta inoltre di un progetto sostenibile e attento all'ambiente grazie all'utilizzo di luci led a basso consumo". (segue) (Rer)