Roma: Comune e Acea rinnovano illuminazione Basilica Santa Maria Maggiore (3)

- Per la presidente di Acea Michaela Castelli, "è un onore aver effettuato questo intervento di illuminazione artistica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro Basiliche papali di Roma. Da tempo la Società ha avviato con convinzione un ampio progetto di valorizzazione dei siti di particolare interesse storico e artistico della Capitale che, per fare un esempio, solo qualche mese fa ha riguardato la Basilica di San Giovanni in Laterano. Per Acea, che proprio a Roma è nata oltre un secolo fa, non potrebbe esserci occasione migliore per rafforzare il proprio legame con la città, il suo territorio e i cittadini". (Rer)