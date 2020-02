Venezuela: Maduro, momento per arrestare Guaidò "arriverà"

- Il presidente del venezuela, Nicolas Maduro, ha detto che il momento di arrestare l'autoproclamato presidente ad interim, l'oppositore Juan guaidò, non è ancora arrivato, ma "arriverà". "Il giorno in cui i tribunali della Repubblica daranno il mandato di arrestare Juan Guaidò per tutti i reati che ha commesso, quel giorno andrà in carcere. Quel giorno non è ancora arrivato, ma arriverà", ha detto il capo dello stato rispondendo, nel corso di una conferenza stampa tenuta nel palazzo presidenziale di Miarflores, alla domanda sul perché l'oppositore fosse rientrato senza problemi a Caracas, al termine di un giro internazionale, nonostante il divieto di lasciare il paese imposto dettato dalla magistratura come misura cautelare legata ad alcune cause aperte sul suo conto. (segue) (Brb)