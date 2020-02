Venezuela: Maduro, momento per arrestare Guaidò "arriverà" (2)

- Guaidò stesso, nelle tappe finali di un tour organizzato per aumentare la pressione internazionale sulla "dittatura di Maduro", aveva detto che il rimpatrio avrebbe comportato il rischio di un arresto. La nostra agenda internazionale ci ha permesso di spiegare al mondo la minaccia che rappresenta la dittatura”, ha detto Guaidò in un video diffuso sui suoi canali social. “Torneremo assumendoci i rischi, come tutti quelli che lottano. Dobbiamo unirci come mai prima per continuare la mobilitazione popolare dentro e fuori il Venezuela”, ha affermato l’autoproclamato presidente ad interim. Si tratta della seconda volta che il leader delle opposizioni venezuelane lascia ufficialmente il paese. Guaidò aveva varcato la frontiera una prima volta a febbraio 2019, quando la comunità internazionale tentò - senza il permesso di Caracas - di far entrare nel paese gli "aiuti umanitari" raccolti nelle settimane precedenti. (segue) (Brb)