Venezuela: Maduro, momento per arrestare Guaidò "arriverà" (4)

- Le opposizioni che fanno riferimento a Guaidò, con il conforto dei legali di Marquez, hanno parlato di "un montaggio" pensato ad arte per piegare la resistenza al governo. A un "allarme internazionale" lanciato da Guaidò, ha risposto in breve il governo del Brasile, con una nota di condanna alla "brutalità" usata nei confronti di Marquez. Per Maduro, l'intera vicenda "è un problema della giustizia venezuelana" e non di competenza del presidente. "Potete fare tutte le domande del caso al procuratore generale e al tribunale. Non è un tema sul quale io debbo pronunciarmi", ha sottolineato Maduro. (Brb)