Fisco: Franceschini, bonus facciate norma coraggiosa, renderà più belle le città

- L’Agenzia delle Entrate, si legge in una nota del ministero dei Beni e della Attività culturali e del Turismo, "ha firmato la circolare attuativa e pubblicato la guida all’uso del bonus facciate, il beneficio fiscale del 90 per cento per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro delle facciate esterna degli edifici". Per il titolare del dicastero, Dario Franceschini, si tratta di "una misura coraggiosa che renderà più belle le città italiane, migliorerà l’efficienza energetica e darà un impulso immediato all’economia. Sono sicuro che sarà un successo e che in molti utilizzeranno questo importante vantaggio fiscale, che è uno dei più alti in tutta Europa e che contribuirà a portare decoro e bellezza nelle aree urbane, nelle periferie e nei piccoli centri". Il nuovo beneficio fiscale - introdotto in legge di Bilancio dallo stesso Franceschini - "trae ispirazione", continua ancora la nota, "da una famosa legge francese (la cosiddetta loi Malraux) che ha cambiato l’immagine di molte città della Francia. I beneficiari, gli interventi ammessi, l’ambito di applicazione, la cumulabilità con altri incentivi, sono l’oggetto della guida d’uso online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e su beniculturali.it". (Com)