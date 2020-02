Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE-Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il presidente dell’Osservatorio regionale per la Sicurezza e la Legalità, Gianpiero Cioffredi, partecipano all’inaugurazione della Villa sequestrata alla criminalità organizzata e assegnata, tramite bando della Regione Lazio, all’Associazione nazionale soggetti autistici (Angsa Lazio). L’evento si svolge in via Roccabernarda 16, Roma. (ore 14:45)- Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, interviene all’evento inaugurale della “Città della cultura della Regione Lazio 2020”. L’appuntamento è presso Palazzo Ruspoli, piazza Santa Maria 12 a Cerveteri. (ore 16)-L’assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli, partecipa, alla cerimonia inaugurale di: “Città della Cultura 2020 della Regione Lazio, Etruria Meridionale”. Piazza Santa Maria, Cerveteri (RM). (ore 16)- L'assessora alle Pari opportunità e turismo Giovanna Pugliese partecipa alla presentazione del film documentario "Sacrificate Cassino!" di Fabio Toncelli. L'evento si svolge a Cassino (FR), presso il Museo Historiale, Via San Marco 23. (ore 16) (segue) (Rer)