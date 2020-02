Rai: Manzella, sanzione Agcom da valutare seriamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanzione dell'Agcom alla Rai per la violazione del contratto di servizio va valutata seriamente. Lo sostiene il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Gian Paolo Manzella. "Dispiace che la Rai, la maggiore industria culturale del Paese, viva un momento così - spiega in una nota -. Oggi l’ennesimo gravissimo colpo con la sanzione Agcom da 1,5 milioni di euro per la violazione del contratto di servizio relativa agli obblighi di imparzialità, pluralismo, trasparenza, indipendenza del servizio pubblico. È necessario prendere atto con tutta la serietà possibile di questa situazione".(Com)