Rai: Mulè (FI), Agcom sanziona quella del governo M5s-Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Vigilanza Rai, Giorgio Mulè, afferma in una nota: "Com'era la storia del 'fuori la politica e le lobby dalla Rai'? Un'altra, enorme falsità: adesso è l'Agcom a sanzionare la Rai del governo Cinque stelle-Pd per mancato rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo, decisione pesante che si inserisce in un contesto viziato da incapacità e parzialità nelle decisioni. Da oltre un anno, dati alla mano - aggiunge il parlamentare - Forza Italia denuncia questa intollerabile situazione e riceve in risposta arroganti silenzi. Eppure, l'obiettivo primario del servizio pubblico dovrebbe essere quello di garantire a tutti i cittadini un'informazione obiettiva, esaustiva e di qualità eppure nonostante i tanto sbandierati slogan sono caduti proprio sulla loro propaganda da quattro soldi. Inoltre, sono soddisfatto che l'Agcom abbia ritenuto corretto sanzionare la Rai per la mancata trasparenza sulla vendita degli spazi pubblicitari: qualcuno a viale Mazzini avrà di che pensare e rendere conto. Nel frattempo - conclude Mulè - resta da pagare una multa da un milione e mezzo di euro, che non dovrebbero saldare i cittadini ma i responsabili di queste violazioni".(Com)