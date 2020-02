Suppletive: candidati, Ruotolo rifiuta confronto, stessi spazi per tutti

- "Dopo avere visto in diretta sul sito di Repubblica l'intervista a Sandro Ruotolo, ringraziamo la redazione di Repubblica Napoli Tv per l'invito di una diretta di confronto tra i candidati, ma decliniamo". Lo hanno affermato in una nota tutti i candidati alle Suppletive di Napoli, Salvatore Guangi, Luigi Napolitano, Riccardo Guarino e Giuseppe Aragno che hanno spiegato: "Non abbiamo intenzione di partecipare a un confronto politico sui temi delle elezioni suppletive del Senato previste per il 23 febbraio prossimo che non vedrà tutti i candidati presenti, soprattutto quando all'unico candidato che ha declinato il confronto democratico viene concesso uno spazio esclusivo di mezz'ora. Lo declineremo finché non lo si organizzerà tra tutti e cinque i candidati, con regole precise e stesse condizioni, oppure finché non venga concesso lo stesso spazio anche agli altri candidati. È questione di democrazia. Resta il nostro disappunto per la scelta di volere ospitare Sandro Ruotolo da solo, cioè senza contraddittorio politico".(Ren)