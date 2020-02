Usa: senatore Graham, “America first” di Trump è condivisione responsabilità con alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo slogan “America first” (“Prima l'America”), su cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha basato la campagna elettorale che lo ha portato alla Casa Bianca nel 2016, “non significa isolazionismo, ma condivisione delle responsabilità” tra gli Usa e i loro alleati. È quanto affermato da Lindsey Graham, presidente della commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti, durante il suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, in corso nel capoluogo della Baviera da oggi al 16 febbraio prossimo. Graham ha aggiunto che, con “America first”, Trump “ce l'ha fatta”, non soltanto venendo eletto presidente degli Usa, ma anche portando gli alleati della Nato ad aumentare le spese per la difesa. Inoltre, secondo Graham, per il titolare della Casa Bianca “gli accordi di libero scambio e l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) devono cambiare”, non devono essere abbandonati. (Geb)