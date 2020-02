Rai: Fornaro (Leu), multa Agcom è di una gravità assoluta, da Rai risposte rapide

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, componente della commissione di Vigilanza Rai, afferma in una nota che "la sanzione di 1,5 milioni di euro inflitta dall'Agcom alla Rai per violazioni degli obblighi di contratto di servizio è di una gravità assoluta perché è stato rilevato dall'Autorità garante il mancato rispetto di principi fondamentali quali l'indipendenza, imparzialità e pluralismo. Ci attendiamo quindi da tutti gli organi della Rai - conclude il parlamentare - risposte rapide, straordinarie e all'altezza della gravità della situazione messa in evidenza da Agcom".(Com)