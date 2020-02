Governo: Misiani (Pd), al lavoro per pacchetto misure per aiutare famiglie e rilanciare la natalità

- Il viceministro all'Economia ed alle Finanze Antonio Misiani, del Partito democratico, parla su Facebook di "positivo confronto oggi a palazzo Chigi sulle politiche familiari insieme ai ministri Bonetti e Catalfo, alla sottosegretaria Puglisi e ai parlamentari della maggioranza. Siamo al lavoro - aggiunge l'esponente dell'esecutivo - per costruire un pacchetto di misure per aiutare le famiglie e rilanciare la natalità: assegno unico per i figli, abbattimento dei costi per l’istruzione, congedi parentali rafforzati, carta servizi. Strumenti che introdurremo con più provvedimenti: legge delega sull’assegno unico, Family act e legge delega di riforma dell’Irpef". (Rin)