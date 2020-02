Roma: Bergamo, auguri Tagliacozzo per nuovo incarico

- "Faccio i miei auguri a Remo Tagliacozzo per la nuova nomina Amministratore unico di Zètema". Lo dichiara, in una nota, il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo. "È una grande responsabilità e sono certo saprà onorarla al meglio", conclude Bergamo. (Com)