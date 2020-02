Tlc: sindaco Frosinone, avviati accertamenti per antenna 5G (2)

- Per il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, "purtroppo, contrariamente a quanto sostengono alcuni amministratori disinformati che, con leggerezza disinvolta, non approfondiscono mai gli atti e le normative approvati dal Governo e dall'Agcom preferendo fare solo ammuina, mentre sono stati indicati 120 piccoli comuni in Italia per la sperimentazione, questa non è prevista per le città superiori a 30.000 abitanti e per i comuni capoluogo, che sono costretti ad attendere solo l'esito delle verifiche disposte dalle autorità ambientali, come l'Arpa o il Ministero. Proprio, però, perché siamo obbligati a muoverci all'interno di tali normative, frutto di lobby finanziarie senza scrupoli, siamo pronti a percorrere tutte le strade e le opzioni che la legge ed il Consiglio di Stato ci offrono - conclude Ottaviani - per evitare l'ennesimo pericolo per la tutela del territorio, del paesaggio e della stessa salute della collettività". (Com)