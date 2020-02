Egitto: caso studente Zaki, Associazione giudici condanna dichiarazioni Sassoli

- L’Associazione dei giudici egiziana ha manifestato la propria insoddisfazione per le osservazioni del presidente del parlamento europeo, David Sassoli, sul caso dello studente egiziano Patrick George Zaki, arrestato lo scorso 8 febbraio dalle autorità egiziane. “Queste osservazioni rappresentano un palese inaccettabile intervento nell’operato della magistratura egiziana indipendente e nelle indagini condotte dalla pubblica accusa”, si legge nella nota. Inoltre, “l’associazione rifiuta categoricamente queste osservazioni che non ha mai accettato questo genere di interferenza da nessuno, né dall’interno, né dall’esterno”. “Secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle leggi egiziane, è garantito un processo equo”, prosegue l’associazione, che chiede alle istituzioni interne ed esterne di rispettare le norme e le convenzioni internazionali, senza scivolare in informazioni allusive. Lo studente egiziano è stato arrestato lo scorso 7 febbraio al suo arrivo all’aeroporto del Cairo e sarà trattenuto in carcere per 15 giorni, come da prassi, con l’accusa di incitamento a sovvertire il sistema politico sovvertire il regime politico promuovendo pensieri che mirano a cambiare i principi costituzionali; diffondere false notizie intese a minare l'ordine sociale e il caos, incitando le proteste non autorizzate con l'obiettivo di indebolire il prestigio dello Stato; gestire e utilizzare un account Facebook con lo scopo di disturbare l'ordine pubblico, mettendo in pericolo mettendo in pericolo la sicurezza della società e dei cittadini, promuovendo attacchi di terrorismo e violenza. Domani, 15 febbraio, è previsto l’appello contro la misura di custodia cautelare. A sostegno del giovane, gli attivisti metteranno la foto di Zaki sul loro profilo Facebook a partire dalle 21 (ora locale) di stasera fino alla sessione del tribunale prevista domani. (Cae)