Coronavirus: Egitto, primo caso di contagio in Africa

- Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato il primo caso di Coronavirus nel paese e nel continente africano. Lo riferisce il portavoce del ministero, Khaled Migahed, spiegando che il contagiato è un cittadino straniero. "Dopo una serie di misure preventive per rintracciare il virus, è stato rilevato un caso di Coronavirus. È stato effettuato un controllo di laboratorio del caso sospetto e il risultato è stato positivo, sebbene il paziente non abbia avuto sintomi", ha affermato Migahed. Il portavoce del ministero ha fatto sapere che il dicastero "ha informato immediatamente l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), oltre a prendere tutte le misure per isolare il contagiato". Secondo il bollettino dell'Oms aggiornato al 13 febbraio non risultavano casi confermati di Covid-19 in Africa. (Cae)