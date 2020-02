Colombia: pil in crescita del 3,3 per cento nel 2019, accelerano i consumi (3)

- Per la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), la Colombia ha chiuso il 2019 a un tasso di crescita del 3,2 per cento, sostenuta dalle "attività finanziarie, il commercio e l'amministrazione pubblica". L'organismo aveva messo l'accento sulla corsa del consumo interno e degli investimenti produttivi, in un quadro reso pià solido dal livello di deficit fiscale più basso degli ultimi tre anni. Le principali sfide per il 2020 sono legate al deficiti esterno, "confermato a livelli alti", e al progerssivo peggioramento del mercato lavorativo. Sospinta soprattutto dallo sviluppo dei progetti infrastrutturali, l'economia colombiana può secondo la Cepal sperare di chiudere il 2020 con una crescita del 3,5 per cento. (Mec)