Milleproroghe: Pd Lazio, con decreto si sbloccano le risorse per piani di zona

- Con il decreto Milleproroghe si sbloccano le risorse per i piani di zona. Lo dichiara, in una nota, Marco Tolli, responsabile territorio e infrastrutture del Pd Lazio. "Grazie ad un emendamento presentato dal deputato Pd Fabio Melilli, il decreto Milleproroghe, attualmente in discussione in aula alla Camera, consentirà, una volta approvato, di impiegare le risorse non ancora utilizzate per completare le infrastrutture e le opere di urbanizzazione funzionali alla vivibilità degli insediamenti sorti all'interno dei piani di zona di edilizia residenziale pubblica - afferma Tolli -. Parliamo di quartieri interrotti, costruiti perlopiù ai margini della città, nei quali si vive ancora una condizione di grave disagio per la mancata realizzazione di numerose opere, le cui cause vanno ricercate nella programmazione, nel coordinamento e nell'attuazione da parte di alcuni operatori dei piani. Una norma rivolta in particolare alla periferia romana e ai suoi grandi quartieri popolari, voluta fortemente dalla Regione Lazio e in primis dall'assessore alle politiche abitative Valeriani, che va proprio nella direzione di riportare a condizioni di normalità questi ambiti, premiando l'impegno profuso di cittadini residenti, comitati e di numerosi operatori del settore. Ora occorre andare avanti, utilizzando dove necessario le risorse disponibili e liberandone altre che possono essere reperite tramite l'assegnazione delle volumetrie previste dai piani e ancora non attuate. Inoltre - conclude Tolli -, con gli introiti derivanti dalle affrancazioni dal prezzo massimo di cessione e dal diritto di superficie, sulla base del principio che le risorse provenienti dai piani di zona devono essere utilizzate per migliorare la qualità della vita di quei quartieri".(Com)