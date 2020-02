Milano: San Valentino, Annonaria sequestra 190 mazzi di rose e fa 18mila euro di multe a venditori abusivi

- Nella giornata di oggi l’Unità Annonaria e Commerciale della Polizia locale ha eseguito 11 sequestri per vendita abusiva di fiori: circa 190 i mazzi sequestrati, per la maggior parte di rose, per un totale di 18.000 euro di sanzioni elevate per aver esercitato commercio su aree pubbliche senza autorizzazione (art. 21, comma 3, legge regionale 6/2010). I sequestri sono avvenuti in diverse zone della citta: dai pressi delle stazioni della metropolitana di Lodi, Brenta, Corvetto, Porta Romana e Crocetta a Porta Genova, Carrobbio e via Cesare Correnti; dalla zona tra via Marghera e via Buonarroti a piazza Sigmund Freud e Stazione Garibaldi. (Rem)