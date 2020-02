Governo: Masini (FI), io tra i Responsabili? Resto con coerenza dove sono

- La senatrice di Forza Italia, Barbara Masini, dichiara in una nota che "a chi mi considera tra i possibili sostenitori di una nuova maggioranza di governo vorrei dire che non mi conosce: io sono un'idealista e una rivoluzionaria, ben lontana dunque dall'immagine dei Responsabili buoni per ogni stagione. Per questo - aggiunge la parlamentare - resto ben salda nella mia metà del campo e spero in un centro destra di area laica, liberale, moderata, riformista, garantista e europeista. Dunque, ferma e coerente con i miei valori, lotto affinché Forza Italia continui a preservarli e ritrovarli quando mi sembra che li stia smarrendo. Tutto il resto non mi interessa".(Com)