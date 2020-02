Governo: Berardi (FI), io responsabile solo delle mie parole e delle mie azioni

- Il senatore di Forza Italia, Roberto Berardi, dichiara in una nota di ritrovarsi, suo "malgrado, inserito nel novero dei senatori pronti a uscire da Forza Italia per sostenere il governo Conte in caso di defezione di Italia viva. Quello che posso dire è che io sono responsabile solo di quello che dico e di quello che faccio e, ad oggi - continua il parlamentare - non ho rilasciato nessuna dichiarazione in tal senso e non ho cambiato gruppo parlamentare. La responsabilità è una cosa seria. Forse saremmo più responsabili se tornassimo alle urne invece di tenere in vita un governo che non rispetta più la maggioranza degli italiani e che blocca una nazione intera per meri giochi di palazzo. Onestamente sono più preoccupato della situazione economica in cui versa il nostro Paese, di quello che intende fare o non fare Renzi se ne occupino i renziani; io l’unico 11 di cui voglio far parte è quello dell’A.s. Fonteblanda Calcio - conclude Berardi - la squadra del mio paese dove tutto è cominciato". (Com)