Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEConferenza stampa sul progetto della realizzazione della “superstrada Vigevano-Malpensa”. Sono presenti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Claudia Maria Terzi.Palazzo Comunale-Villa Scotti, Via Dante 21 Robecco sul Naviglio (Mi) (ore 10.30)VARIELa Fondazione Ambrosianeum organizza “Parola alla chiesa, parola alla città. A 40 anni dall'ingresso di C.M.Martini a Milano" con Mons. Brambilla, Vescovo di Novara e Vicepresidente CEI, Roberta De Monticelli, Enrico Letta. Interviene Monsignor Mario Delpini.Fondazione Ambrosianeum Via delle Ore, 3 (ore 9.30)l'assessore regionale Riccardo De Corato, è presente al banchetto di Fd'I per raccogliere le firme per chiedere le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra per le elezioni comunali di Milano del 2021, per l'abolizione dei Senatori a vita e per chiedere il Presidenzialismo.V.le Papiniano angolo P.zza Sant'Agostino ( ore 10.00 – 13.00)C.so Buenos Aires angolo via San Gregorio (ore 15.00 – 18.00)Rifondazione Comunista organizza la giornata di discussione “Dal Forum Alternative al Congresso della Sinistra Europea. Uno sguardo in Europa”. Intervengono Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Prc e Massimo Bonini segretario della Camera del Lavoro di Milano e Heinz Bierbaum, presidente della Sinistra Europea e dirigente di Die Linke.Camera del Lavoro di Milano, Sala Buozzi Corso di Porta Vittoria, 43 (ore 10.00 – 19.00)Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è al gazebo per la giornata di tesseramento del suo partito.Teatro Nuovo- Piazza San Babila (ore 15.00)Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è all'inaugurazione della sede della Legavia Roma 50, Sedrina (Bg) ore 19.00Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è alla Festa della Legavia dell’Annunciata, Palazzago/Bg (ore20.30)MONZAPresentazione dei progetti dei sette "Patti di Cittadinanza" per sette quartieri di Monza (Triante, Regina Pacis – San Donato, Cederna - Cantalupo, San Rocco, Centro - San Gerardo, Libertà e San Carlo – San Giuseppe).Auditorium dell'I.I.S. “Achille Mapelli” via Parmenide, 18 (ore 9.30)(Rem)