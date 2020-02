Roma: Pedica (Pd), Raggi sempre peggio, a Furio Camillo metro con contagocce

- "Con Raggi si va da male in peggio. Dopo i flambus e le stazioni della metropoliana chiuse per quasi un anno, ora arriva anche la metro con il contagocce. A Furio Camillo gli ingressi saranno limitati dopo il crollo di un gradino di una scala mobile". Lo afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Sembra oramai di stare su Scherzi a parte. Chiedo solo alla sindaca di immaginare cosa succederà al primo blocco all'ora di punta, quando la gente scalpiterà per arrivare a lavoro". (Com)