Rai: Di Nicola (M5s), sanzione grave almento quanto assenza spiegazioni da parte di Agcom

- Il vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, Primo Di Nicola, del Movimento cinque stelle, afferma in una nota che "la notizia della sanzione alla Rai da parte dell'Agcom è molto grave, ma altrettanto grave è che la stessa Agcom dia notizia della multa per gravi violazioni del contratto di servizio pubblico senza indicare le trasmissioni a cui si riferisce. Che nell'azienda pubblica ci siano dei problemi non è una novità - continua il parlamentare - e noi li abbiamo denunciati. Ma questa sortita dell'Authority e le divisioni interne che emergono sulla decisione presa destano preoccupazione e allarme. Aspettiamo che Agcom fornisca la documentazione dettagliata sulla vicenda. Dopodiché come Movimento cinque stelle faremo le nostre valutazioni. Sulla Rai non accettiamo giochetti. La par condicio è fondamentale - conclude Di Nicola - ma dall'Authority vogliamo sapere chi l'ha violata e come". (Com)