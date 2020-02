Fisco: Agenzia Entrate, bonus facciate anche per affittuari

- Non solo i proprietari di case, anche gli affittuari potranno usufruire del cosiddetto "bonus facciate", la detrazione fiscale del 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2020. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate che ha pubblicato i chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio. "Ai fini del riconoscimento del bonus facciate, gli interventi devono essere finalizzati al 'recupero o restauro' della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle 'strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi' - spiega una nota-. L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni. E ancora - continua la nota - lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio. Beneficiano della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, eccetera. Anche gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate. Tali lavori devono però soddisfare i requisiti indicati nel decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto 'Requisiti minimi') e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio". (segue) (Com)