Ue: Sassoli, proposta su bilancio pluriennale è lontana da reali necessità (2)

- Secondo Sassoli, si tratta di "una proposta che va nella direzione di quelli che pensano che la Brexit significhi "meno Europa", e quindi "meno budget"". Ma, "davanti alle sfide odierne, non abbiamo bisogno di meno Europa, abbiamo bisogno di un'Europa più forte con un bilancio forte nell'interesse dei cittadini. Questo è il messaggio che il Parlamento vuole mandare ai Capi di Stato e di governo", ha specificato. Sassoli ha espresso apprezzamento per le proposte per introdurre delle nuove risorse proprie dell'Ue, per un finanziamento del bilancio che non dipenda principalmente dai trasferimenti dai bilanci nazionali. "Valuteremo le implicazioni di un potenziamento delle capacità della Bei per svolgere un ruolo significativo negli investimenti", ha proseguito. "Il Parlamento è cosciente dell'importanza di un accordo in tempi brevi, siamo pronti a negoziare dal novembre 2018, ma non è disposto a sostenere un accordo ad ogni costo. La proposta di oggi sul tavolo non è una base soddisfacente per avviare i negoziati, né per arrivare a un bilancio adeguato agli impegni assunti con l'avvio della legislatura. Invito quindi i Capi di stato e di governo a fare ogni sforzo utile per consentire al Parlamento di accettarla", ha concluso. (Beb)