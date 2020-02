Torino: cinema, inaugurato tour con 20 postazioni multimediali (2)

- Una mappa cartacea - che elenca e raffigura le venti location e i venti film ad esse collegate - verrà distribuita presso gli uffici del turismo di Piazza Castello e Piazza Carlo Felice; è naturalmente possibile visionare l'intero tour sul sito di Torino Città del Cinema, ed è inoltre possibile scaricare gratuitamente e utilizzare l'App “Italy For Movies”: all'interno di quest'ultima si trova l’itinerario dedicato a Torino Città del Cinema 2020, con percorsi e itinerari turistici ideati e curati da Steve Della Casa e Federica De Luca. Se la postazione punta infatti alla valorizzazione dell'opera filmica, l'uso dell'applicazione – “l'App che fa CIAK”, lanciata lo scorso anno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali- permette di valorizzare la location di riferimento, restituendo così al pubblico tanto l'anima cinematografica quanto quella turistica del progetto. A supporto della promozione del tour è stata inoltre attivata una collaborazione con le Associazioni dei taxisti torinesi e con le Associazioni delle Guide Turistiche regionali, affinché conoscano e promuovano il progetto presso i rispettivi bacini d'utenza: sono infatti stati programmati due specifici momenti di incontro per fornire informazioni e materiali relativi a “Girando per Torino”. Per valorizzare il risvolto turistico del progetto è stata inoltre realizzata un'articolata campagna di comunicazione composta da affissioni, videomapping, merchandise, supporti editoriali di vario tipo (brochure, cartoline, mappe), insieme alla promozione sui più importanti social e ad una pianificazione media (banner e adv sulle principali testate nazionali). (segue) (Rpi)